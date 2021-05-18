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Думаете, у вас плохой день? Посмотрите на 6 людей, чей день действительно не удался!
Источник материала: ОНТ
Часто мы «встаем не с той ноги» и считаем, что наш день прошел неудачно. Однако все познается в сравнении. Что вы скажете, когда сравните свой неудачный день с этими?
Остается только смириться
+1 лошадиная сила
Водные приключения начинаются
В такие моменты осознаешь сущность бытия
За эффектный полет ставим 5! А вот камеру жалко
Ох уж эта удача. Похоже, в этот день она явно их обошла стороной...
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Часто мы «встаем не с той ноги» и считаем, что наш день прошел неудачно. Однако все познается в сравнении. Что вы скажете, когда сравните свой неудачный день с этими?...
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