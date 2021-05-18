Думаете, у вас плохой день? Посмотрите на 6 людей, чей день действительно не удался!

Источник материала: ОНТ

Часто мы «встаем не с той ноги» и считаем, что наш день прошел неудачно. Однако все познается в сравнении. Что вы скажете, когда сравните свой неудачный день с этими?

Остается только смириться



Фото: picline.net

+1 лошадиная сила



Фото: sm.news

Водные приключения начинаются



Фото: drive2.ru

В такие моменты осознаешь сущность бытия



Фото: thesun.ie

За эффектный полет ставим 5! А вот камеру жалко



Фото: fotokonkurs.ru

Ох уж эта удача. Похоже, в этот день она явно их обошла стороной...

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