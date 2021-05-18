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Прогноз погоды на 19 мая: похолодает, пройдут дожди
Источник материала: ОНТ
На текущей неделе погода не слишком радует – дожди, порывистый ветер, грозы. И в ближайшие дни без существенных изменений. Только немного похолодает.
19 мая на синоптическую ситуацию в Беларуси окажет влияние атмосферный фронт, который движется из Украины. Он продолжит поставлять в нашу страну неустойчивые влажные воздушные массы, удерживая пасмурную и сырую погоду.
В среду облачно. На большей части страны дожди, наиболее интенсивные пройдут по восточной половине. В отдельных районах грозы. Влажность до 90%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днём будет расти.
Утром температура – от +10°C по западу до +15°C по востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2–4°C прохладнее.
В середине дня столбики термометров поднимутся до +19°C в восточных районах. По западу – на 3°C ниже. А прохладнее всего в столице – +13°C.
К вечеру в большинстве районов будет +14…+16°C. В центральных регионах – не выше +11°C.
В четверг сохранится влияние атмосферных фронтов с южных широт. Облачно с прояснениями. Почти повсеместно ожидаются дожди, по Витебской и Могилевской областям – сильные. В отдельных районах прогремят грозы. Влажность до 90%. Ветер северо-западный, умеренный, днём по северо-восточной половине сильный порывистый. Температура воздуха ночью +6…+12°C, днём от +10°C по северо-востоку до +18°C по юго-западу. В пятницу с ростом атмосферного давления погода ненадолго улучшится – облаков и дождей станет чуть меньше, температура днём +13…+19°C.
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На текущей неделе погода не слишком радует – дожди, порывистый ветер, грозы. И в ближайшие дни без существенных изменений. Только немного похолодает. 19 мая на...
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