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Названы лучшие голы 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
Белорусская федерация футбола подводит итоги 9-го тура чемпионата страны. Названы лучшие голы.
В подборку вошли пять взятий ворот: победный гол игрока БАТЭ Виллюма Виллюмсона в матче против «Руха», результативный штрафной полузащитника брестского «Динамо» Павла Седько, дальний удар игрока обороны жодинского «Торпедо-БелАЗ» Дениса Гружевского, мяч в «девятку» хавбека мозырской «Славии» Франсиса Нарха и мощнейшее взятие ворот с дальней дистанции полузащитника «Руха» Дениса Гречихо.
По традиции, позже лучший гол тура выберут болельщики.
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Белорусская федерация футбола подводит итоги 9-го тура чемпионата страны. Названы лучшие голы. В подборку вошли пять взятий ворот: победный гол игрока БАТЭ Виллюма...
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