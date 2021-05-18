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Названы лучшие голы 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу

18.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы лучшие голы 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Белорусская федерация футбола подводит итоги 9-го тура чемпионата страны. Названы лучшие голы.

В подборку вошли пять взятий ворот: победный гол игрока БАТЭ Виллюма Виллюмсона в матче против «Руха», результативный штрафной полузащитника брестского «Динамо» Павла Седько, дальний удар игрока обороны жодинского «Торпедо-БелАЗ» Дениса Гружевского, мяч в «девятку» хавбека мозырской «Славии» Франсиса Нарха и мощнейшее взятие ворот с дальней дистанции полузащитника «Руха» Дениса Гречихо.

По традиции, позже лучший гол тура выберут болельщики.

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Белорусская федерация футбола подводит итоги 9-го тура чемпионата страны. Названы лучшие голы. В подборку вошли пять взятий ворот: победный гол игрока БАТЭ Виллюма...
 
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