Названы лучшие голы 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Белорусская федерация футбола подводит итоги 9-го тура чемпионата страны. Названы лучшие голы.

В подборку вошли пять взятий ворот: победный гол игрока БАТЭ Виллюма Виллюмсона в матче против «Руха», результативный штрафной полузащитника брестского «Динамо» Павла Седько, дальний удар игрока обороны жодинского «Торпедо-БелАЗ» Дениса Гружевского, мяч в «девятку» хавбека мозырской «Славии» Франсиса Нарха и мощнейшее взятие ворот с дальней дистанции полузащитника «Руха» Дениса Гречихо.

По традиции, позже лучший гол тура выберут болельщики.

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