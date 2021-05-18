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TUT.by сообщил о задержании как минимум 13 сотрудников компании

18.05.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как минимум 13 сотрудников TUT.by задержаны, в офисе компании продолжается обыск, а сотрудники, которые утром пришли на работу, не выходят на связь, сообщает издание.

На данный момент редакции известно о задержании гендиректора компании Людмилы Чекиной, главного бухгалтера Анжелы Ассад, ее заместителя Марии Носик, заместителя директора Ирины Рыбалко, директора по персоналу Надежды Адамович, заместителя главреда Максима Гайко, инженера-программиста Виталия Калиновского, бизнес-аналитика Вадима Трусова, начальника отдела маркетинга и продаж Анны Заяц и Марины Кушнеревич, менеджера Андрея Авдеева и журналистки Елены Толкачевой.

Напомним, что сайт TUT.by заблокирован. Новости редакция размещает в своем телеграм-канале.
 
 
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Как минимум 13 сотрудников TUT.by задержаны, в офисе компании продолжается обыск, а сотрудники, которые утром пришли на работу, не выходят на связь, сообщает издание.
 
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