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TUT.by сообщил о задержании как минимум 13 сотрудников компании
Источник материала: Партизан
Как минимум 13 сотрудников TUT.by задержаны, в офисе компании продолжается обыск, а сотрудники, которые утром пришли на работу, не выходят на связь, сообщает издание.
На данный момент редакции известно о задержании гендиректора компании Людмилы Чекиной, главного бухгалтера Анжелы Ассад, ее заместителя Марии Носик, заместителя директора Ирины Рыбалко, директора по персоналу Надежды Адамович, заместителя главреда Максима Гайко, инженера-программиста Виталия Калиновского, бизнес-аналитика Вадима Трусова, начальника отдела маркетинга и продаж Анны Заяц и Марины Кушнеревич, менеджера Андрея Авдеева и журналистки Елены Толкачевой.
Напомним, что сайт TUT.by заблокирован. Новости редакция размещает в своем телеграм-канале.
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Как минимум 13 сотрудников TUT.by задержаны, в офисе компании продолжается обыск, а сотрудники, которые утром пришли на работу, не выходят на связь, сообщает издание.
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