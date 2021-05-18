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В Новополоцке задержали бывшее доверенное лицо Светланы Тихановской

18.05.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Новополоцке задержали Елену Радькову, которая во время президентской кампании 2020 года была доверенным лицом Светланы Тихановской.


Елена Радькова. Фото: Белсат

Задержание произошло в понедельник, когда Елена вела ребенка в садик. Где она сейчас, неизвестно. В изоляторах временного содержания Полоцка и Новополоцка отвечают, что ее там нет.

Вместе с Еленой задержали волонтера Артура Синегу, больного онкологией. Артур остается в ИВС Полоцке, сообщает Белсат.
 
 
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В Новополоцке задержали Елену Радькову, которая во время президентской кампании 2020 года была доверенным лицом Светланы Тихановской.
 
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