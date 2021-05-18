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Жена бывшего депутата Богдановича стала пресс-секретарем минского «Динамо»

18.05.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жена олимпийского чемпиона Александра Богдановича Екатерина Антонова стала пресс-секретарем минского "Динамо". Информация об этом появилась на сайте клуба.



Жена бывшего депутата Палаты представителей Александра Богдановича Екатерина Антонова стала пресс-секретарем минского «Динамо». Информация об этом появилась на сайте клуба.

Антонова является ведущей Белтелерадиокомпании. Девушка свою карьеру начинала как модель – в 2011-м победила в номинации «Мисс фото» на конкурсе «Мисс Минск» и несколько лет совмещала работу на подиумах с учебой в БГУ. В 2015-м прошла кастинг в Белтелерадиокомпанию.

Напомним, что 1 мая должность пресс-секретаря «бело-голубых» покинул Александр Строк. Он являлся подписантами письма за новые выборы и против насилия.  

Олимпийский чемпион Александр Богданович подписал провластное письмо спортсменов, пишет Трибуна.

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Теги: Минск
 
 
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Жена олимпийского чемпиона Александра Богдановича Екатерина Антонова стала пресс-секретарем минского "Динамо". Информация об этом появилась на сайте клуба.
 
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