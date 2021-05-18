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Без присмотра. В Светлогорске ребенок выпал из окна четвертого этажа
Источник материала: Партизан
Несчастный случай произошел в Светлогорске в многодетной семье - дети остались одни дома в момент происшествия.
Ребенок выпал из окна на балконе, когда остался один дома со старшими несовершеннолетними сестрами.
О несчастном случае, который произошел в Светлогорске с 3-летним ребенком, сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном телеграм-канале,
Ребенок выпал с балкона квартиры на четвертом этаже. Это произошло во вторник, 17 мая, вечером. Известно, что дома в момент трагедии находилось трое несовершеннолетних детей: 8- и 5-летние девочки и 3-летний мальчик. Отец детей в этот момент вышел в магазин. А мама находилась с 2-летним младшим ребенком в больнице в Минске.
- Пока дети были одни, младший вышел на балкон, забрался на стоявший возле открытого окна столик и выпал на улицу. Скорую помощь вызвала жительница первого этажа, женщина услышала плач ребенка на улице, - прокомментировали в пресс-службе.
В СК уточняют, что мальчика с тяжелыми травмами госпитализировали.
Проводится проверка, собираются характеристики на родителей. У следователей есть информация о том, что семья находится в социально-опасном положении.
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Несчастный случай произошел в Светлогорске в многодетной семье - дети остались одни дома в момент происшествия.
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