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Без присмотра. В Светлогорске ребенок выпал из окна четвертого этажа

18.05.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несчастный случай произошел в Светлогорске в многодетной семье - дети остались одни дома в момент происшествия.



Ребенок выпал из окна на балконе, когда остался один дома со старшими несовершеннолетними сестрами.

О несчастном случае, который произошел в Светлогорске с 3-летним ребенком, сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном телеграм-канале, пишет kp.by.

Ребенок выпал с балкона квартиры на четвертом этаже. Это произошло во вторник, 17 мая, вечером. Известно, что дома в момент трагедии находилось трое несовершеннолетних детей: 8- и 5-летние девочки и 3-летний мальчик. Отец детей в этот момент вышел в магазин. А мама находилась с 2-летним младшим ребенком в больнице в Минске.

- Пока дети были одни, младший вышел на балкон, забрался на стоявший возле открытого окна столик и выпал на улицу. Скорую помощь вызвала жительница первого этажа, женщина услышала плач ребенка на улице, - прокомментировали в пресс-службе.

В СК уточняют, что мальчика с тяжелыми травмами госпитализировали.

Проводится проверка, собираются характеристики на родителей. У следователей есть информация о том, что семья находится в социально-опасном положении.
 
Теги: Минск
 
 
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Несчастный случай произошел в Светлогорске в многодетной семье - дети остались одни дома в момент происшествия.
 
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