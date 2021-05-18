Без присмотра. В Светлогорске ребенок выпал из окна четвертого этажа









Ребенок выпал из окна на балконе, когда остался один дома со старшими несовершеннолетними сестрами.





пишет kp.by. О несчастном случае, который произошел в Светлогорске с 3-летним ребенком, сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном телеграм-канале,kp.by.





Ребенок выпал с балкона квартиры на четвертом этаже. Это произошло во вторник, 17 мая, вечером. Известно, что дома в момент трагедии находилось трое несовершеннолетних детей: 8- и 5-летние девочки и 3-летний мальчик. Отец детей в этот момент вышел в магазин. А мама находилась с 2-летним младшим ребенком в больнице в Минске





- Пока дети были одни, младший вышел на балкон, забрался на стоявший возле открытого окна столик и выпал на улицу. Скорую помощь вызвала жительница первого этажа, женщина услышала плач ребенка на улице, - прокомментировали в пресс-службе.





В СК уточняют, что мальчика с тяжелыми травмами госпитализировали.





Проводится проверка, собираются характеристики на родителей. У следователей есть информация о том, что семья находится в социально-опасном положении.



