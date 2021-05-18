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Четвертый день суда по «делу студентов»: «Не было срыва и отмены занятий»
Источник материала: Onliner
Сегодня прошел четвертый день суда по «делу студентов», проводился опрос свидетелей — представителей вузов. Напомним, рассмотрение дела началось 14 мая, рассматриваются события, произошедшие 12 ноября. Осенью в квартирах и офисе «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» прошли обыски, последовали задержания: 12 человек оказались под стражей. В заключении они находятся уже полгода, всем им было предъявлено обвинение по уголовному делу.
Как
Далее в суде выступил представитель администрации МГЛУ Алексей Дербин, который узнал о проходившей забастовке благодаря камерам видеонаблюдения. По его словам, существенно процессу обучения студенты не мешали, как и перемещаться по вузу, плакаты он не видел, «но они были» — цитирует чиновника «Студэнцкая думка». Были также зачитаны ранее данные Дербиным показания.
Затем последовал опрос других свидетелей, которые рассказали свою версию произошедшего. Неоднократно поднимался вопрос, касающийся срыва занятий: свидетели сообщали о «прерывании учебного процесса». «Не было срыва и отмены занятий», — заявил декан факультета романских языков МГЛУ Валентин Павловский. Один из свидетелей сообщил, что приехавшие силовики задержали студентов «молча».
Следующее заседание должно состояться завтра.
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Сегодня прошел четвертый день суда по «делу студентов», проводился опрос свидетелей — представителей вузов. Напомним, рассмотрение дела началось 14 мая,...
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