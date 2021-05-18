МАЗ представил машину скорой помощи на международной медицинской выставке в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открылась выставка «Здравоохранение Беларуси». Мировые лидеры в производстве медтехники, лекарств и технологий диагностики представили свои новые разработки. На международном форуме побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Более 150 экспонатов из шести стран – Беларуси, Венгрии, Германии, России, Украины и Кореи. Вместе с известными в медицине брендами в этом году в выставке впервые участвует белорусский производитель автомобилей.

МАЗ представил машину скорой помощи. Автомобиль разрабатывали совместно с медиками. Его постарались сделать максимально комфортным и функциональным. В интерьере использованы материалы с учетом того, что салон часто будет проходить санобработку и дезинфекцию.

«Автомобиль может работать без включенного двигателя, от электричества. Вот как сейчас – он подключен в розетку, не надо заводить его, и все будет работать. В обычном режиме аккумулятора хватает на 45 минут. Дополнительные отопители стоят. Кондиционирование, освещение. Все соответствует последним стандартам», –рассказал начальник бюро продаж ОАО «МАЗ» Дмитрий Ясинский.

Машина оснащена дизельным двигателем стандарта «Евро-5». Такие автомобили скорой помощи в ближайшее время могут появиться в белорусских больницах.

Среди новинок, представленных на выставке, тренажер для студентов-медиков. С его помощью можно оттачивать хирургические навыки. Кроме того, белорусские IT-разработчики продемонстрировали программное обеспечение, которое улучшает возможности скрининга, то есть повышает качество диагностики.