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МАЗ представил машину скорой помощи на международной медицинской выставке в Минске
18.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске открылась выставка «Здравоохранение Беларуси». Мировые лидеры в производстве медтехники, лекарств и технологий диагностики представили свои новые разработки. На международном форуме побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
Более 150 экспонатов из шести стран – Беларуси, Венгрии, Германии, России, Украины и Кореи. Вместе с известными в медицине брендами в этом году в выставке впервые участвует белорусский производитель автомобилей.
МАЗ представил машину скорой помощи. Автомобиль разрабатывали совместно с медиками. Его постарались сделать максимально комфортным и функциональным. В интерьере использованы материалы с учетом того, что салон часто будет проходить санобработку и дезинфекцию.
Машина оснащена дизельным двигателем стандарта «Евро-5». Такие автомобили скорой помощи в ближайшее время могут появиться в белорусских больницах.
Среди новинок, представленных на выставке, тренажер для студентов-медиков. С его помощью можно оттачивать хирургические навыки. Кроме того, белорусские IT-разработчики продемонстрировали программное обеспечение, которое улучшает возможности скрининга, то есть повышает качество диагностики.
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Мировые лидеры в производстве медтехники, лекарств и технологий диагностики продемонстрировали новые разработки.
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