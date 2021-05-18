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К Марине Золотовой не пустили адвоката, ее отвезут на Окрестина

18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По словам мужа главного редактора TUT.BY, она находится в статусе подозреваемой.

Cо слов мужа главного редактора TUT.BY Марины Золотовой, адвоката к ней не пустили, потому что сегодня не будет следственных действий, сообщает телеграм-канал портала.

Насколько понял ее муж, она находится в статусе подозреваемой. Золотовой сказали, что ее отвезут на Окрестина.

Утром в их квартире прошел обыск.

Вечером 18 мая был опубликован список задержанных сотрудников TUT.BY, в нем более десятка фамилий. Известно, что заместителя главреда Ольгу Лойко задержали на 72 часа, которые она проведет в ИВС на Окрестина.

 
 
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По словам мужа главного редактора TUT.BY, она находится в статусе подозреваемой.
 
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