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К Марине Золотовой не пустили адвоката, ее отвезут на Окрестина
18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По словам мужа главного редактора TUT.BY, она находится в статусе подозреваемой.
Cо слов мужа главного редактора TUT.BY Марины Золотовой, адвоката к ней не пустили, потому что сегодня не будет следственных действий,
Насколько понял ее муж, она находится в статусе подозреваемой. Золотовой сказали, что ее отвезут на Окрестина.
Утром в их квартире прошел обыск.
Вечером 18 мая был опубликован
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По словам мужа главного редактора TUT.BY, она находится в статусе подозреваемой.
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