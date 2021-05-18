На сайте petitions.by появилась петиция в поддержку TUT.by

В обращении упоминаются обыски в офисе компании и дома у ее сотрудников, уголовное дело против работников TUT.by и собственно сам отключенный сайт.





передает Еврорадио. Авторы петиции отмечают что TUT.by в течение последнего года постоянно испытывал давление со стороны государства. Они упоминают, как в декабре 2020-го портал был лишен официального статуса СМИ. Его журналистов неоднократно задерживали во время выполнения своих служебных обязанностей,Еврорадио.





"Так, 2 марта 2021 года суд Московского района г. Минска признал журналиста издания Катерину Борисевич виновной и приговорили к 6 месяцам колонии, а также штрафу в 100 базовых величин за материал о смерти Романа Бондаренко. А буквально вчера журналистку издания Любовь Касперович приговорили к аресту на 15 суток за освещение начала судебного заседания по "делу студентов", — говорится в петиции.





Подписанты обращения считают это преследование политически мотивированным и необоснованным. Они заявляют. что это нарушает их право на информацию, гарантированное статьей 44 Конституции Беларуси.





"На основании вышесказанного мы требуем:





- немедленно прекратить давление на портал TUT.by;





- разблокировать портал TUT.by на время проведения расследования;





- прекратить препятствовать журналистам издания выполнять свою профессиональную деятельность;





- обеспечить право на работу журналистов портала TUT.by и обеспечить возможность выполнения ими своих служебных обязанностей", — отмечается в петиции.





Обращение будет отправлено в Министерство информации и Комитет госконтроля.