Председателем комиссии спортсменов НОК Беларуси избран Александр Богданович





Александр Богданович





пишет interfax.by. "18 мая в штаб-квартире НОК Беларуси состоялось первое заседание нового состава комиссии спортсменов, на котором рассматривался вопрос избрания председателя, его заместителя и секретаря. Главой комиссии атлетов избран Александр Богданович, а его заместителем Михаил Грабовский. Секретарем комиссии избрана Екатерина Галкина", - отметили в ведомстве,interfax.by.





Там уточнили, что новый состав комиссии был избран в апреле текущего года во время работы первого Национального форума атлетов.





Комиссия спортсменов НОК Беларуси – общественный, коллегиальный, рекомендательный орган при НОК Беларуси. Основными его задачами являются внесение предложений по определению приоритетных направлений уставной деятельности НОК Беларуси в области всемерной поддержки белорусских спортсменов, в том числе их социального обеспечения и мер по их реализации.





Комиссия призвана содействовать обеспечению поддержки белорусских спортсменов, завершивших свою карьеру в спорте высших достижений; привлекает атлетов в различные организации; содействует их трудоустройству. Также в функции данного органа входит взаимодействие с комиссиями спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), а также республиканскими федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта; содействие запрещению использования допинговых средств и (или) методов в спорте, а также проявления любых форм дискриминации и насилия в спорте.

Александр Богданович – олимпийский чемпион 2008 года в каноэ-двойке на дистанции 1000 м и серебряный призер Олимпиады-2012 в аналогичной дисциплине, победитель и призер чемпионатов мира и Европы. С 2016 по 2019 годы был депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва от Осиповичского района Могилевской области, являлся членом Постоянной комиссии по национальной безопасности. Подписал открытое письмо спортивных деятелей страны, выступающих за действующую власть Беларуси после жестких подавлений народных протестов в 2020 году.







