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Олег Слижевский: «Проект закона о политических партиях согласовывается с заинтересованными структурами…»
Источник материала: Партизан
«Народная Воля» поинтересовалась у министра юстиции, как идет работа над документом и когда планируется завершить анонсированную перерегистрацию политических структур.
– Работа над законом продолжается, – ответил Олег Леонидович Слижевский, который на днях дежурил на прямой телефонной линии. – Еще рано говорить о ее результатах.
Что касается перерегистрации партий, то она объявляется законодательным актом. В нормах проекта закона заложены такие положения, которые предусматривают перерегистрацию в течение шести месяцев. Но в данный момент проект закона находится на согласовании с заинтересованными структурами.
– Олег Леонидович, а кто ведет разработку закона о политических партиях? Минюст?
– Да, Министерство юстиции.
– В свое время была создана рабочая группа, в которую входили представители различных политических партий. Ее привлекают к работе над новым проектом?
– Изначально подходы были обсуждены с представителями политических партий, а дальше уже сотрудниками Министерства юстиции ведется техническая работа.
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Олег Слижевский: «Проект закона о политических партиях согласовывается с заинтересованными структурами…»
«Народная Воля» поинтересовалась у министра юстиции, как идет работа над документом и когда планируется завершить анонсированную перерегистрацию политических...
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