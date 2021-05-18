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«Шок, ужас, омерзение, ярость, отчаяние и боль». Пост человека, который посмотрел, что показывают на госТВ

18.05.2021 20:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вероника Гришкова, которая работала на СТВ, но в 2020-м приняла решение уйти с госТВ, решила посмотреть, что сейчас показывают по телевизору. И написала об этом пост. Цитируем. 

«Вчера чёрт дёрнул посмотреть, что там по телеку показывают, и включила итоговую программу одного канала. До сих пор холодный пот прошибает, когда вспоминаю, и мурашки разбегаются. 

Я даже не могу словами выразить весь спектр эмоций. Шок, ужас, омерзение, ярость, отчаяние и боль. Бесконечная боль, что это возможно в моей стране. Когда я читала, как хуту совсем недавно (в 1994-м) уничтожали тутси в далёкой Руанде, мне казалось, что в цивилизованном мире в наше время такое невозможно.  В ходе этих событий погибло, по разным оценкам, от 500 000 до 1 000 000 человек. Общее число жертв составило до 20% от всего населения страны. Геноцид был спланирован руандийской политической элитой и непосредственно осуществлялся армией, жандармерией, группировками интерахамве и импузамугамби, которые поддерживались властями и гражданскими лицами.

После этого я верила, что никто не станет разжигать ненависть и рознь. Уроки вынесены. Тем более, мы пережили фашизм. О том, что однажды мы увидим возрождение идей «Свободного радио и телевидения тысячи холмов», и речи быть не могло. Кто не знает, это радио открыто пропагандировало уничтожение и принижение тутси. На нем работали исключительно радикальные хуту, которые позволяли себе расистские шутки и призывы к очищению нации от грязных тутси. Его называли радио ненависти. И если вы думаете, что это безобидно, мол, просто поговорили, – нет.

Согласно одному из научных исследований, «Свободные холмы» несут ответственность за примерно 10% происходившего во время геноцида насилия. Они понесли наказание наравне с военными после трибунала.


Вот одна из цитат того времени. Анани Нкурунзиза: «Я верю, что скоро взойдет заря! Для тех из вас, кто молод и не знает этого слова, заря — это первый свет солнца в начале нового дня. Займется тот день, когда не останется больше тараканов на земле Руанды. Слово «иньензи» (тараканы, презрительное название тутси) будет забыто навсегда». 

Так вот, вчера я услышала именно такой тональности речи. Мы искренне верим в то, что все сегодня люди современные, такого не допустят, но. Вчера я слышала, как сотрудников самого крупного информационного портала страны один одиозный пропагандист называл уничижительно, открыто обзывал, обвинял в преступлениях и угрожал расправой. Я слушала и не верила своим ушам. А ведь есть же там и люди, которые выпускают это в эфир. Они согласны? Они поддерживают идеи? Они попытались остановить выход подобного, разжигающего рознь материала?

Это же не журналистика совсем и даже уже не мнение. Это открытые угрозы и призывы. Неужели они не понимают последствий? Они готовы жить в гражданской войне?

Я до сих пор не могу сглотнуть ком в горле и меня перманентно тошнит. Хочется кричать: «Остановитесь! Уже столько раз это было в истории!». Но, увы. Иногда не до законов. Иногда даже не до морали. А совесть похоронили ещё тогда, когда решили, что можно не заметить насилие. Они же просто делают свою работу.

Ребята, всё в ваших руках. Не допустите разжигания. Это тот ящик Пандоры, который будет не закрыть». 

 
 
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Вероника Гришкова, которая работала на СТВ, но в 2020-м приняла решение уйти с госТВ, решила посмотреть, что сейчас показывают по телевизору. И написала об этом пост....
 
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