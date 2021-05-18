США о преследовании TUT.by: эти попытки искоренить независимое мышление — в духе худших событий прошлого века

Соединенные Штаты «осуждают неослабевающее преследование режимом Лукашенко независимого портала TUT.by, его журналистов и сотрудников», говорится в заявлении посольства США в Беларуси, опубликованном на его странице в «Фейсбуке».



Посольство США в Минске. Фото: visatimes.ru.

«Обыски в офисах TUT.by, а также в домах сотрудников под фиктивным предлогом расследования налогового мошенничества являются последними в серии карательных мер, направленных против средства массовой информации, чьим главным «преступлением» является объективное освещение мирных протестов против сфальсифицированных выборов 2020 года и ответных насильственных и жестоких действий режима», — подчеркнули в американской дипмиссии.

В посольстве США отметили, что власти «лишили TUT.by правового статуса СМИ», журналистов портала «штрафовали и заключали в тюрьму, они подвергались физическим нападениям», власти «неоднократно клеветали на портал и угрожали ему».

«Сегодня они заблокировали веб-сайт TUT.by и, похоже, намерены парализовать его работу, обвинив в нарушениях налогового законодательства, — говорится в заявлении. — Эти попытки искоренить независимое мышление — в духе худших событий прошлого века. Беларусь взяла на себя международные обязательства уважать права человека и основные свободы, и Соединенные Штаты ожидают, что Беларусь будет соблюдать эти обязательства».

«Соединенные Штаты вновь призывают положить конец репрессиям против независимых СМИ, мирных протестующих, правозащитников и гражданского общества и продолжают призывать к привлечению к ответственности всех, кто совершил злоупотребления. Соединенные Штаты выступают в поддержку суверенной и независимой Беларуси, соблюдающей международные обязательства по защите прав человека», — отметили в американском посольстве.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Силовики пришли с обысками в редакцию TUT.by, к его руководству и сотрудникам, а также в связанные с порталом компании — в офисы av.by (платформа купли-продажи автомобилей), rabota.by (сайт вакансий) и hoster.by.

У главного редактора портала Марины Золотовой обыск прошел дома, ее отвезли в Департамент финансовых расследований КГК. Оперативники приходили и к другим сотрудникам компании, у некоторых редакторов изъяли технику, но они находятся на свободе в статусе свидетелей, уточняется в сообщении.

По последней информации TUT.by, в связи с уголовным делом задержаны 13 сотрудников. Также на 72 часа задержана заместитель главного редактора портала Ольга Лойко. Она находится в ИВС на Окрестина.

Юлия Чернявская, вдова основателя портала TUT.by Юрия Зиссера, сейчас находится в кардиологическом отделении 1-й городской клинической больницы Минска. Как сообщает портал, Чернявская перенесла гипертонический криз, медики оказали ей помощь. Рядом с ней в больнице находится оперативник, ее процессуальный статус неизвестен.

Силовики также увезли директора структурного подразделения центра электронного бизнеса TUT.by компании hoster.by Сергея Повалишева.