В Могилеве судят хакера, который угрожал терактами от имени известных блогеров

31-летний житель Калинковичей Андрей Захаревич в 2019—2020 годах рассылал ложные сообщения о минировании органов государственного управления, судов, силовых ведомств, учреждений образования, а также ложные доносы о совершении тяжких преступлениях. Свои сообщения Захаревич отправлял от имени известных блогеров и общественных активистов, а «актами терроризма» требовал отставки Лукашенко.





Уголовное дело рассматривается в Могилевском областном суде под председательством судьи Сергея Мазурова. Помимо угроз в совершении актов терроризма и ложных доносов Захаревича обвиняют в коммерческом шпионаже, несанкционированном доступе к компьютерной информации и подготовке преступления. Он хотел, чтобы в Казахстане за деньги покалечили местного жителя.

Андрею Захаревичу, среди прочего, инкриминировано препятствие политической деятельности, запугивание населения и дестабилизация общественного порядка.

Вину в совершенных преступлениях подсудимый признает и раскаивается.

В материалах дела — два десятка эпизодов преступной деятельности Захаревича. Большинство из них составляют сообщения об опасности и актах терроризма. Их подсудимый рассылал от имени блогеров и общественных активистов Гомельщины, которые, как следовало из его объяснений, выбирались им, так как были не согласны с политикой действующей власти и их деятельность он считал деструктивной.





В материалах дела упоминаются Сергей Тихановский, Андрей Паук, Владимир Цыганович, Юрий Ганцевич, Артем Шапоров.

От имени Тихановского обвиняемый в марте 2020 года написал на сайт МЧС о минировании Гомельского областного суда, требуя отставки президента и освобождения калинковичского блогера Виталия Манько.

От имени блогера Цыгановича в апреле 2020 года подсудимый угрожал взорвать железнодорожный вокзал в Минске. От имени Андрея Паука донес в милицию, что тот якобы убил свою жену и ее любовника.

В одном из чатов Захаревич писал, что рассчитывает получить какую-либо должность, если на президентских выборах победит оппозиция.

Согласно материалам дела, Андрей Захаревич начал свою преступную деятельность в 2014 году с коммерческого шпионажа. Он несанкционированно с помощью специальных программ на недостаточно защищенных сайтах получал доступ к банковским карточкам.

По словам обвиняемого, сначала цели обогатиться у него не было — интересовал сам процесс. С 2017-го стал получать от такой деятельности доход. С течением времени он собрал реквизиты более 243 тысяч карточек жителей из 114 стран. Персональные данные продавал.

В обвинении также говорится, что Захаревич хотел, чтобы неустановленные лица нанесли гражданину Казахстана тяжкие телесные повреждения. Для этого он перечислил им сумму, эквивалентную 5 тысячам долларов.

Подсудимый уточнил, что к иностранцу имел личную неприязнь, так как тот обманул его — взял деньги, но не выполнил обещанных строительных работ. Захаревич сказал, что это преступление те, кого он нанял, по его мнению, «не собирались совершать». Якобы они не нашли его обидчика.

Андрея Захаревича задержали в июле 2020 года. Как следует из официальных комментариев , искали «электронного террориста» более года.



Момент задержания. Кадр из оперативной съемки

В мае 2019-го на сайт Следственного комитета было прислано сообщение о минировании здания Мозырского райисполкома с требованием снять с должности руководителя района. Через четыре дня неизвестный угрожал взорвать Мозырский районный суд. Тогда задержали несколько человек, но они, как выяснилось, были не виноваты. Позже оперативники разоблачили безработного жителя Калинковичей Андрея Захаревича.

На пяти электронных кошельках Захаревича было обнаружено более 420 биткоинов, что составляло на июль 2020 года более 3,8 млн долларов.

Судебный процесс продолжится 20 мая.

Для подготовки материала использованы сведения из публикаций интернет-издания «6tv.by Могилевский регион»