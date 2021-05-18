«Кто не работает, тот не ест»: борьба с безработицей в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Какой уровень безработицы в Беларуси? Как изменилась служба занятости за последние 20 лет, и кто приходит за помощью в этот орган? Как живут постояльцы лечебно-трудового профилактория? Почему в Беларуси не отказались от такой формы лечения алкоголизма населения? Как государство помогает нетрудоспособным переквалифицироваться, заняться хобби и даже открыть свое дело?

«Субсидия на открытие своего дела безвозмездная и безвозвратная. Как правило, она составляет 11 бюджетов прожиточного минимума и может быть потрачена на выбранный вид деятельности. Если такая деятельность организуется в сельской местности, то размер субсидии увеличивается до 15 прожиточных минимумов», – рассказывает начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

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