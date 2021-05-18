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«Кто не работает, тот не ест»: борьба с безработицей в Беларуси
18.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Какой уровень безработицы в Беларуси? Как изменилась служба занятости за последние 20 лет, и кто приходит за помощью в этот орган? Как живут постояльцы лечебно-трудового профилактория? Почему в Беларуси не отказались от такой формы лечения алкоголизма населения? Как государство помогает нетрудоспособным переквалифицироваться, заняться хобби и даже открыть свое дело?
Как не остаться без работы в Беларуси смотрите в этом «Специальном репортаже».
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Как не остаться без работы в Беларуси смотрите в этом «Специальном репортаже».
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