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Бросали на грудь и голову кусок бетона. В Бобруйске завершено расследование об убийстве местного жителя с особой жестокостью

18.05.2021 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Преступление произошло вечером 3 ноября прошлого года. Двое местных жителей 28-ми и 19-ти лет после распития спиртных напитков направились в магазин. Встретив наглядно знакомого 35-летнего мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, избили его, осмотрели карманы и, ничего не обнаружив, забрали пакет с продуктами, принадлежащий потерпевшему, сообщает УСК по Могилевской области.




Дома обвиняемые продолжили употреблять спиртное, однако через некоторое время вернулись на место происшествия. Добивали куском бетона, бросая его на грудь и голову потерпевшего — хотели удостовериться, что жертва мертва. Чтобы скрыть следы преступления, одежду сначала застирали, а затем сожгли. Милиция задержала молодых людей по горячим следам спустя сутки.

Бобруйчанам предъявлено обвинение. Отвечать придется по ч.3 ст.207 (разбой, совершенный группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения), а также по п. 6, 12, 15 ч. 2 ст.139 (убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем) Уголовного кодекса. Они находятся под стражей, пишет МогилевОнлайн.
 
 
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Преступление произошло вечером 3 ноября прошлого года. Двое местных жителей 28-ми и 19-ти лет после распития спиртных напитков направились в магазин. Встретив...
 
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