Бросали на грудь и голову кусок бетона. В Бобруйске завершено расследование об убийстве местного жителя с особой жестокостью













Дома обвиняемые продолжили употреблять спиртное, однако через некоторое время вернулись на место происшествия. Добивали куском бетона, бросая его на грудь и голову потерпевшего — хотели удостовериться, что жертва мертва. Чтобы скрыть следы преступления, одежду сначала застирали, а затем сожгли. Милиция задержала молодых людей по горячим следам спустя сутки.





пишет МогилевОнлайн. Бобруйчанам предъявлено обвинение. Отвечать придется по ч.3 ст.207 (разбой, совершенный группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения), а также по п. 6, 12, 15 ч. 2 ст.139 (убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем) Уголовного кодекса. Они находятся под стражей,МогилевОнлайн.



