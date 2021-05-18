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Испания мобилизовала армию из-за тысяч приплывших нелегалов

18.05.2021 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Испания мобилизовала армию и полицию в автономном городе Сеуте на северном побережье Африки из-за наплыва нелегальных мигрантов.




По данным агентства, за сутки в Сеуту прибыли по морю рекордные пять тысяч нелегалов, 1 500 из которых - несовершеннолетние. Отмечается, что они вплавь добрались до испанской территории, чтобы затем переправиться в Европу.

Видео с места событий опубликовало РИА Новости. На кадрах можно увидеть многочисленные группы молодых мигрантов на улицах города, их столкновения с полицией и толпы нелегалов, пытающихся пересечь испанскую границу, сообщает ru.oxu.az со ссылкой на Reuters.

Власти королевства решили мобилизовать армию для урегулирования обстановки в регионе. На улицах Сеуты также увеличили присутствие полиции и гражданской гвардии.



Отмечается, что около 1 500 мигрантов уже были отправлены обратно в Марокко. Власти подчеркнули, что продолжат возвращать нелегалов на родину, пока ситуация не стабилизируется.

Сеута - это полуанклав Испании на африканском континенте, имеющий статус автономного города. Из-за географического расположения Сеута часто сталкивается с проблемой нелегальной миграции. Город окружен шестиметровым забором с колючей проволокой для защиты границ.
 
 
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Испания мобилизовала армию и полицию в автономном городе Сеуте на северном побережье Африки из-за наплыва нелегальных мигрантов.
 
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