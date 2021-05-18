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К дому на улице Брыля в Минске приехали МЧС и газовая служба. Что случилось?

18.05.2021 21:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели Onliner сообщают об инциденте в доме №3 по улице Янки Брыля в Минске. К месту инцидента прибыли машины МЧС, очевидцы сообщают также о машинах «Мингаза». На предоставленном читателями видео можно рассмотреть разбитые окна.

В МЧС Onliner сообщили, что во время приготовления еды на плите вспыхнуло масло. Вероятно, хозяева решили залить его водой, что закончилось не очень хорошо. Сейчас медики решают вопрос о госпитализации хозяйки.

 
Теги: Минск
 
 
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Читатели Onliner сообщают об инциденте в доме №3 по улице Янки Брыля в Минске. К месту инцидента прибыли машины МЧС, очевидцы сообщают также о машинах «Мингаза». На...
 
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