К дому на улице Брыля в Минске приехали МЧС и газовая служба. Что случилось?

Источник материала: Onliner

Читатели Onliner сообщают об инциденте в доме №3 по улице Янки Брыля в Минске. К месту инцидента прибыли машины МЧС, очевидцы сообщают также о машинах «Мингаза». На предоставленном читателями видео можно рассмотреть разбитые окна.

В МЧС Onliner сообщили, что во время приготовления еды на плите вспыхнуло масло. Вероятно, хозяева решили залить его водой, что закончилось не очень хорошо. Сейчас медики решают вопрос о госпитализации хозяйки.