Виталий Жуковский о смерти отца за день до 65-летия: «Он долго сражался со своей болезнью, чтобы увидеть, как растут его внуки и как радуют его дети»

«Сегодня не стало для меня самого дорогого человека – моего отца! Жуковского Леонида Александровича. Он долго сражался со своей болезнью, чтобы увидеть, как растут его внуки и как радуют его дети. Но, к сожалению, его жизнь оборвалась, хотя он боролся до последней секунды. Завтра у него день рождение, юбилей 65 –летие! Он всегда любил отмечать свой день рождение большой компанией. Завтра состоится прощание в Православном храме Святителя Дмитрия Ростовского в аг. Михановичи по адресу ул. Савецкая 10», –Жуковский в инстаграме.