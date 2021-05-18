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Дело Шеремета. Суд продлил домашний арест для Кузьменко

18.05.2021 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Шевченковский районный суд Киева 18 мая продлил меру пресечения двум фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета на два месяца. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".


Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины
Фото: EPA

Детский врач Юлия Кузьменко до 18 июля остается под домашним арестом, а в отношении военной медсестры Яны Дугарь продолжит действовать мера пресечения в виде личных обязательств.

Своим определением суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Следующее судебное заседание по делу Шеремета состоится 25 мая в 11.00.

Контекст:

- Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

- 12 декабря 2019 года Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

- Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. Последний раз срок действия меры пресечения продлевали 23 марта 2021 года. 30 апреля Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

- Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству.

- 22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

- Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.
 
 
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Шевченковский районный суд Киева 18 мая продлил меру пресечения двум фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета на два месяца. Об этом сообщило...
 
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