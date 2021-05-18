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Шейх Мансур профинансирует поездку нескольких тысяч болельщиков «Сити» на финал ЛЧ
Источник материала: Партизан
Болельщики «Манчестер Сити» смогут с минимальными финансовыми затратами побывать на финале Лиги чемпионов.
Владелец клуба, шейх Мансур бен Зайед аль-Найян, проспонсирует поездку болельщиков, организованную официальным фан-клубом. Их число оценивается в несколько тысяч человек.
Напомним, что финальная игра Лиги чемпионов с «Челси» пройдет в Порту,
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Болельщики «Манчестер Сити» смогут с минимальными финансовыми затратами побывать на финале Лиги чемпионов.
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