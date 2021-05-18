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Невыполненное обещание Лукашенко, которое многое говорит об уровне его поддержки

18.05.2021 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Весна заканчивается, а «мегамитинга» сторонников Лукашенко все нет.

Невыполненное обещание Лукашенко, которое многое говорит об уровне его поддержки
С заседания Совета безопасности 18 мая государственные СМИ показали совсем небольшие фрагменты. Можно предположить, что там могла обсуждаться атака на TUT.BY, но читателям и зрителям предложили только короткое выступление Александра Лукашенко на другую тему.

Декрет о передаче власти Совету безопасности в случае гибели главы государства вышел таким чудным, что Лукашенко вновь попытался объяснить его смысл. Попутно ему пришлось успокаивать высокопоставленных силовиков и чиновников.

«На нашей стороне правда и подавляющее большинство людей», – заявил он.
Это достаточно характерный момент для последних месяцев. Сумев удержав власть (по крайне мере, временно), Лукашенко пока осторожно, но все более активно пытается вбросить в окружающую среду мысль, что его все еще поддерживает огромное количество населения. Дескать, это большинство просто молчаливое.

Но при этом почему-то удивительным образом забытым оказалось обещание, данное в октябре прошлого года. Тогда, напомним, властям в спешном порядке пришлось отменять «мегамитинг», который, по словам председателя ФПБ Михаила Орды, должен был показать «кто в нашей стране хозяин».

По сообщениям из регионов, достаточного количества желающих приехать на митинг просто не нашлось. Однако, по словам Лукашенко, на акцию изъявили желание приехать 250-300 тысяч человек, но митинг отменили из-за вопросов безопасности.

«Я обещаю, что весной-летом на разных площадках в свободном месте (это наш недостаток, мы редко людей вот так приглашаем) мы организуем такие красивые мероприятия, куда приедете с детишками, отдохнете. Да и успокоится ситуация. И будете довольны», — заявил Лукашенко.

Но вот уже и весна на исходе, а предъявлять «подавляющее большинство людей» он что-то не спешит. 

Кстати, на заседании Совета безопасности прозвучал призыв Лукашенко, который намного лучше отражает действительность, чем все другие его слова: «Ни в коем случае не расслабляться!»
 
 
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Весна заканчивается, а «мегамитинга» сторонников Лукашенко все нет.
 
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