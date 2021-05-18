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Байден опубликовал налоговую декларацию. Его доходы упали более чем на треть

18.05.2021 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Джо Байден 17 декабря обнародовал налоговую декларацию за прошлый год, ее копию опубликовал Белый дом.


В 2019 году Байден и его супруга заработали более $944 тыс.
Фото: ЕРА

В резюме декларации на сайте Белого дома сказано, что Байден вместе с супругой Джилл заработали в прошлом году $607,3 тыс. 

"Байдены заплатили $157,414 тыс. федерального подоходного налога, а их эффективная налоговая ставка на 2020 год составляет 25,9%", – рассказали в Белом доме. 

Президент США и первая леди пожертвовали 10 различным благотворительным организациям более $30,7 тыс., или около 5,1% от их общего дохода.

"Самое крупное пожертвование было в размере $10 тыс. в Фонд Бо Байдена, общественную благотворительную организацию, цель которой – избавить детей от угрозы жестокого обращения", – говорится в сообщении. 

В заявлении Белого дома отмечается, что президент, отчитываясь о своих доходах, "продолжает почти непрерывную традицию", которой следовали его предшественники.

Основные доходы президентской четы составили выплаты из пенсионных фондов, приблизительно треть – выплаты от принадлежащей им компании, куда приходят гонорары за издание книг и за выступления, сообщило "Радио Свобода".

Джилл Байден заработала почти $13 тыс. за преподавание английского языка в небольшом колледже в Вирджинии. Байдены выплатили 26% доходов в качестве федеральных налогов и около 5% – штату Делавэр, где они жили до переезда в Белый дом в январе текущего года.

Контекст:


- В 2019 году Байден и его супруга заработали более $944 тыс. и заплатили около $299 тыс. федеральных налогов.

- Предшественник Байдена на посту президента США Дональд Трамп отказывался публиковать декларацию о доходах. По сведениям The New York Times, Трамп 10 из 15 лет, предшествующих избранию главой государства, не платил федеральный подоходный налог.
 
 
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Президент США Джо Байден 17 декабря обнародовал налоговую декларацию за прошлый год, ее копию опубликовал Белый дом.
 
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