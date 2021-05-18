Лукашенко: Беларусь не свернуть с пути, по которому она развивается

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Защитить суверенитет, конституционный строй и мир в обществе. Сегодня во Дворце независимости президент Беларуси Александр Лукашенко провел заседание Совета безопасности, передает телеканал «МИР 24».

Сейчас в составе Совбеза не только военные. Две трети – люди гражданские: руководители правительства, обеих палат парламента, администрации президента. Новое положение об этом объединенном органе планируют вскоре принять. Именно к Совбезу перейдут президентские полномочия в случае устранения главы государства. Это прописано в новом декрете №2. Решение о создании такого документа Александр Лукашенко принял после неудавшегося покушения на него.

«Только при одном случае – при покушении и гибели президента. Только! Во всех других случаях у нас действует Конституция. Этот декрет нужен для того, чтобы и члены Совета безопасности, и миллионы граждан, которые поддерживают нынешнюю политику, не беспокоились за свою судьбу. И наши недруги в том числе должны понимать, что таким образом дестабилизировать страну не получится. Это не похоронка для президента, как некоторые говорят, а, наоборот, предупреждение, что страну им даже таким образом свернуть с пути, по которому она развивается, не получится», – сказал Лукашенко.

Также на заседании обсудили тему военной активности вдоль белорусских границ со стороны Запада. Госсекретарь Совбеза констатировал, что за последние пять лет численность контингента НАТО возросла почти вдвое. Эти силы размещены на территории Польши, Литвы, Латвии. Кроме того, до 10 боевых самолетов с их стороны находятся в постоянной готовности к вылету.

«Интенсивность и количество мероприятий, учений, которые проходят на территории сопредельных стран, вызывают определенные военные риски. Только за последнюю неделю отмечено 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации вдоль границ Беларуси. Также на территории Польши на брестском направлении отмечены действия подразделений специального назначения, которые занимались изучением подходов к государственной границе, прохода через нее», – рассказал государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович.

Белорусские военные контролируют ситуацию и вырабатывают адекватные меры реагирования. Усиливают охрану госграницы и пропускных пунктов.