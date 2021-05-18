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Лукашенко: Беларусь не свернуть с пути, по которому она развивается
18.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Защитить суверенитет, конституционный строй и мир в обществе. Сегодня во Дворце независимости президент Беларуси Александр Лукашенко провел заседание Совета безопасности, передает телеканал «МИР 24».
Сейчас в составе Совбеза не только военные. Две трети – люди гражданские: руководители правительства, обеих палат парламента, администрации президента. Новое положение об этом объединенном органе планируют вскоре принять. Именно к Совбезу перейдут президентские полномочия в случае устранения главы государства. Это прописано в новом декрете №2. Решение о создании такого документа Александр Лукашенко принял после неудавшегося покушения на него.
Также на заседании обсудили тему военной активности вдоль белорусских границ со стороны Запада. Госсекретарь Совбеза констатировал, что за последние пять лет численность контингента НАТО возросла почти вдвое. Эти силы размещены на территории Польши, Литвы, Латвии. Кроме того, до 10 боевых самолетов с их стороны находятся в постоянной готовности к вылету.
Белорусские военные контролируют ситуацию и вырабатывают адекватные меры реагирования. Усиливают охрану госграницы и пропускных пунктов.
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Совет безопасности обсудил тему военной активности вблизи белорусских границ.
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