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Дочь Юлии Чернявской: «Мама до сих пор не дома. Из больницы ее выписали»

18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

О местонахождении вдовы основателя TUT.BY Юрия Зиссера пока неизвестно.

Дочь Юлии Чернявской Евгения пишет, что ее мать выписали, но где она — неизвестно:

— Юлия Чернявская, моя мама, до сих пор не дома. Из больницы ее выписали (выяснила это только благодаря силе фейсбука и вам, дорогие друзья. Конечно же никакие органы и больницы мне не звонили). Но мама не дома. Мама не в больнице. А где она с 10 утра?

Напомним, Юлия Чернявская после визита к ней силовиков попала в кардиологическое отделение 1-й больницы в Минске. Как стало известно редакции TUT.BY, она перенесла гипертонический криз, медики оказали ей помощь.

Рядом с ней в больнице находился оперативник. О статусе Юлии Чернявской сотрудникам портала неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
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О местонахождении вдовы основателя TUT.BY Юрия Зиссера пока неизвестно.
 
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