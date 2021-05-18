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Разговорчики в сети: «Все голоса не заткнуть»

18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Продолжаем собирать реакцию лидеров мнений о ситуации вокруг TUT.BY.

Разговорчики в сети: «Все голоса не заткнуть»

Владимир Янчук, профессор психологии: «Идея власти до боли простая – полностью овладеть повесткой дня, определяющей отношение подданных к происходящему и не происходящему тоже. Идея не нова и в свое время успешно реализована еще геббельсовской пропагандисткой машиной. А что опыт подустаревший чуть ли не на век, так это и не важно.

Других «опытов» нет, специалистов по ним тоже. А «университеты» заканчивали тоже местечковые. А других и не надо! Ведь четверть века удавалось, так почему должно не удаваться и сейчас.

Байнет – о спецоперации властей против TUT.BY: «Как же много государство гарантирует. И как же мало из этого осталось»

А старое оружие в локальном пространстве должно выстрелить и поразить дракона инакомыслия в самое сердце! Ну а потом – мир и покой, как на кладбище!

Уверяю вас – не удастся, и тому учит история человечества.

Закроете одни каналы, появятся много других. Перекроете и эти, заработает «сарафанное радио». Только к каждому «сарафану» контролера не приставишь и в каждую голову не залезешь. А в головах этих будет расти и расти вулкан возмущения!

Надеетесь, что рассосется и забудется – не рассосется, а усугубится. И если до того пар выпускался через чтение, в том числе и TUT.BY, то теперь он будет искать другие выходы. И уверяю вас, что они найдутся».

Разговорчики в сети: «Все голоса не заткнуть»

Петр Рудковский, политолог: «Месячная аўдыторыя аднаго TUT.BY: 3,6 млн. Месячная аўдыторыя васьмі найвялікшых дзяржаўных сайтаў (belta.by, tvr.by, sb.by, ctv.by, ont.by, minsknews.by, grodnonews.by, gp.by), разам узятых (!): 746 тысяч (Дадзеныя gemiusAudience за кастрычнік-2020).

Па дадзеных Sociolytics, 53% аддаюць перавагу недзяржаўным СМІ, а толькі 29% — дзяржаўным. Гэтая карціна пацвярджаецца апытаннем Chatham House у студзені-2021.

Так, вынікі тычацца карыстальнікаў сеціва, але іх у краіне каля 80%. Маладых — 99%.

А так было не заўсёды. Яшчэ ў 2018 г. давер да дзяржаўных СМІ амаль у тры разы перавышаў давер да недзяржаўных (апытанне BAW).

Ператварэнне дзяржСМІ ў прапагандысцкі адстойнік прывяло да трагічнага падзення іх папулярнасці. Яны самі прызнаюць, што «прайгралі інфармацыйную вайну ў інтэрнэце». У інтэрнэце? Ды не. Прайгралі ўвогуле»

Разговорчики в сети: «Все голоса не заткнуть»

Максим Березинский, руководитель белорусской и украинской версии Tribuna.com: «Все идет ровно так, как говорил пастор Нимёллер в разгар борьбы с нацизмом в Германии. Они уже пришли за политиками, бизнесменами, адвокатами, студентами, священниками, многодетными мамами.

Теперь они пришли за журналистами. Теперь, когда придут за тобой, некому будет об этом рассказать. Мы не знаем, что станет новым триггером, но максимальная гласность сейчас – единственный путь. Все голоса им не заткнуть».

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Продолжаем собирать реакцию лидеров мнений о ситуации вокруг TUT.BY.
 
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