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Юлия Чернявская после пребывания в больнице не вернулась домой, сообщила ее дочь

18.05.2021 22:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Юлия Чернявская, вдова основателя портала TUT.by Юрия Зиссера, выписана из больницы, однако домой она не вернулась. Как передает БелаПАН, об этом в «Фейсбуке» сообщила ее дочь Евгения Чернявская.

Юлия Чернявская после пребывания в больнице не вернулась домой, сообщила ее дочь
Юлия Чернявская. Фото Владимир Чурносов / reform.by

«Моя мама до сих пор не дома. Из больницы ее выписали, — написала она. — Но мама не дома. Мама не в больнице. А где она с 10 утра?»

Как сообщалось, Юлия Чернявская утром 18 мая не выходила на связь, а днем находилась в кардиологическом отделении 1-й городской клинической больницы Минска. Она перенесла гипертонический криз, медики оказали ей помощь.

«Рядом с ней в больнице находится оперативник. В каком статусе Юлия, почему к ней пришли домой и сейчас сопровождает в больнице правоохранитель, не известно», — говорилось в сообщении в телеграм-канала TUT.by.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Сайт tut.by заблокирован. Такое решение принято Министерством информации на основании уведомления Генпрокуратуры.

На данный момент известно о задержании 13 сотрудников tut.by, включая главного редактора Марину Золотову и генерального директора ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмилу Чекину. Известно, что Золотову, а также ее заместителя Ольгу Лойко и журналистку Елену Толкачеву отправили в ИВС в переулке Окрестина.

Также задержаны люди, не имеющие отношения к хозяйственной деятельности портала: CЕО Rocket Data Дарья Данилова и руководитель hoster.by Сергей Повалишев.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Юлия Чернявская, вдова основателя портала TUT.by Юрия Зиссера, выписана из больницы, однако домой она не вернулась. Как передает БелаПАН, об этом в «Фейсбуке» сообщила...
 
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