Епископ Кособуцкий: молимся за всех журналистов, особенно за команду tut.by в час испытаний

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий призвал «к сильной молитве за всех тех, кого в сегодняшние времена, в XXI веке, преследуют за правду, за веру, за пребывание настоящим человеком».



Епископ Юрий Кособуцкий. Фото: catholic.by.

«Молитва — это великая мощь, которая дает силы выдержать в любых жизненных ситуациях. Молимся за всех журналистов, особенно за команду tut.by в час испытаний», — написал католический иерарх на своей странице в «Фейсбуке».

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Сайт tut.by 18 мая заблокирован. Такое решение принято Министерством информации на основании уведомления Генпрокуратуры.

На данный момент известно о задержании 12 сотрудников tut.by.