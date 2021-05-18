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Епископ Кособуцкий: молимся за всех журналистов, особенно за команду tut.by в час испытаний

19.05.2021 06:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий призвал «к сильной молитве за всех тех, кого в сегодняшние времена, в XXI веке, преследуют за правду, за веру, за пребывание настоящим человеком».

 

Епископ Кособуцкий: молимся за всех журналистов, особенно за команду tut.by в час испытаний
Епископ Юрий Кособуцкий. Фото: catholic.by.

 

«Молитва — это великая мощь, которая дает силы выдержать в любых жизненных ситуациях. Молимся за всех журналистов, особенно за команду tut.by в час испытаний», — написал католический иерарх на своей странице в «Фейсбуке».

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Сайт tut.by 18 мая заблокирован. Такое решение принято Министерством информации на основании уведомления Генпрокуратуры.

На данный момент известно о задержании 12 сотрудников tut.by.

 

 

 
 
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Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий призвал «к сильной молитве за всех тех, кого в сегодняшние времена, в XXI веке,...
 
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