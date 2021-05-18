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Amnesty International: блокировка TUT.by — трусливый шаг со стороны правительства Беларуси

19.05.2021 06:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С призывом к белорусским властям прекратить репрессии против независимых медиа и отменить блокировку портала TUT.by выступила международная правозащитная организация Amnesty International («Международная амнистия»).

 

Amnesty International: блокировка TUT.by — трусливый шаг со стороны правительства Беларуси
Аиши Джанг. Фото: Еўрарадыё.

 

В заявлении старшего руководителя кампаний организации по Беларуси Аиши Джанг блокировка названа «трусливым шагом со стороны правительства, которое боится правды и прибегает к жестокости для подавления прав человека».

Блокировка TUT.by представляет собой полномасштабное посягательство на право на свободу выражения мнений и свободу прессы в Беларуси и наносит тяжелый удар по доступу жителей страны к независимым источникам информации, — подчеркивается в заявлении. — Масштабы этой атаки нельзя недооценивать, поскольку около половины белорусских интернет-пользователей обращались к TUT.by за новостями и другими сервисами».

По мнению Джанг, «белорусские власти в своей опрометчивой решимости ограничить инакомыслие и заткнуть рот всем критикам правительства заблокировали самый важный интернет-ресурс страны, нарушив свои обязательства согласно международному праву в области прав человека».

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Сайт TUT.by 18 мая заблокирован. Такое решение принято Министерством информации на основании уведомления Генпрокуратуры.

В 21.05 в телеграм-канале TUT.by появилось сообщение, что после допроса в ДФР вышел заместитель главного редактора портала Максим Гайко, он находится в статусе свидетеля и дал подписку о неразглашении материалов следствия.

Таким образом, на данный момент известно о задержании 12 сотрудников TUT.by, включая главного редактора Марину Золотову и генерального директора ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмилу Чекину. Известно, что Золотову, а также ее заместителя Ольгу Лойко и журналистку Елену Толкачеву отправили в ИВС в переулке Окрестина.

 

 
Теги: Новости
 
 
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С призывом к белорусским властям прекратить репрессии против независимых медиа и отменить блокировку портала TUT.by выступила международная правозащитная...
 
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