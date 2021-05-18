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Могилевский областной суд вынес приговор обвиняемым по делу о нападении на сотрудников ГАИ
Источник материала: БT
Инцидент произошел в августе прошлого года в Краснопольском районе. Инспекторы остановили подозрительный Volkswagen. Машину проверили по базе, оказалось, что владелец лишен прав. А когда один из компании сел за руль автомобиля и начал движение, милиционеры стали преследовать Volkswagen. Остановить машину было непросто. Водитель демонстративно игнорировал требования об остановке, то и дело увеличивая скорость по проселочным дорогам, выезжал на встречку, демонстрировал в окно оскорбительные жесты, а пассажиры бросали бутылки в направлении спецборта. В итоге шофер не справился с управлением, машина съехала на обочину вблизи деревни Новая Ельня.
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Инцидент произошел в августе прошлого года в Краснопольском районе. Инспекторы остановили подозрительный Volkswagen. Машину проверили по базе, оказалось, что владелец...
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