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Могилевский областной суд вынес приговор обвиняемым по делу о нападении на сотрудников ГАИ

19.05.2021 06:31 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Инцидент произошел в августе прошлого года в Краснопольском районе. Инспекторы остановили подозрительный Volkswagen. Машину проверили по базе, оказалось, что владелец лишен прав. А когда один из компании сел за руль автомобиля и начал движение, милиционеры стали преследовать Volkswagen. Остановить машину было непросто. Водитель демонстративно игнорировал требования об остановке, то и дело увеличивая скорость по проселочным дорогам, выезжал на встречку, демонстрировал в окно оскорбительные жесты, а пассажиры бросали бутылки в направлении спецборта. В итоге шофер не справился с управлением, машина съехала на обочину вблизи деревни Новая Ельня.

За рулем автомобиля был 25-летний житель Краснопольского района, а в салоне  двое односельчан: мужчина и  женщина. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. При задержании они оказали инспекторам активное сопротивление,  даже пытались забрать у правоохранителей табельное оружие. 

В итоге Могилевский областной суд признал водителя  виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима. Еще одного мужчину суд приговорил к 10 годам колонии, а женщине назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 3.5 года.

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Теги: Гомель
 
 
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Инцидент произошел в августе прошлого года в Краснопольском районе. Инспекторы остановили подозрительный Volkswagen. Машину проверили по базе, оказалось, что владелец...
 
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