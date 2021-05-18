Попытка продать товар в Сети обернулась финансовыми потерями для жительницы Солигорска

Источник материала: БT

Обман на торговой площадке. Попытка продать товар в Сети обернулась финансовыми потерями. 24-летняя жительница Солигорска поместила объявление о продаже кровати. А вскоре появился и потенциальный покупатель. Переписка шла в Viber, причем абонентский номер клиента с кодом +380- (это притом что он якобы находится в Пинске). Жулик узнал реквизиты банковской карты женщины, а после с ее счета исчезли 240 рублей.



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