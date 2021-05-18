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Попытка продать товар в Сети обернулась финансовыми потерями для жительницы Солигорска

19.05.2021 06:31 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Обман на торговой площадке. Попытка продать товар в Сети обернулась финансовыми потерями. 24-летняя жительница Солигорска поместила объявление о продаже кровати. А вскоре появился и потенциальный покупатель. Переписка шла в Viber, причем абонентский номер клиента с кодом +380- (это притом что он якобы находится в Пинске). Жулик узнал реквизиты банковской карты женщины, а после  с ее счета исчезли 240 рублей. 

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Обман на торговой площадке. Попытка продать товар в Сети обернулась финансовыми потерями. 24-летняя жительница Солигорска поместила объявление о продаже кровати. А...
 
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