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Смертельное ДТП в Лельчицком районе - погибли 2 человека

19.05.2021 06:31 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Лельчицком районе. Машина съехала в мелиоративный канал - погибли 2 человека. По информации ГАИ, шофер автомобиля ГАЗ на  дороге  не справился с управлением, транспорт съехал на обочину и в кювет. После этого авто опрокинулось на крышу. Очевидцы обнаружили машину на следующий день - о происшествии сообщили в ГАИ. В салоне были обнаружены тела 24-летнего парня и 19-летней девушки. 

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Теги: Могилев
 
 
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Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Лельчицком районе. Машина съехала в мелиоративный канал - погибли 2 человека. По информации ГАИ,...
 
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