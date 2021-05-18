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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Смертельное ДТП в Лельчицком районе - погибли 2 человека Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Лельчицком районе. Машина съехала в мелиоративный канал - погибли 2 человека. По информации ГАИ,...

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Лельчицком районе. Машина съехала в мелиоративный канал - погибли 2 человека. По информации ГАИ, шофер автомобиля ГАЗ на дороге не справился с управлением, транспорт съехал на обочину и в кювет. После этого авто опрокинулось на крышу. Очевидцы обнаружили машину на следующий день - о происшествии сообщили в ГАИ. В салоне были обнаружены тела 24-летнего парня и 19-летней девушки.