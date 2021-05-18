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В Минске на новостройке на ногу подростка упал бетонный блок
Источник материала: БTСпасателям позвонил приятель пострадавшего парня. Подразделения МЧС выехали на улицу Княгининская, где на прилегающей к многоквартирному девятиэтажному жилому дому территории находился мальчик, ногу которого придавила плита. С помощью гидравлического инструмента мальчишку освободили, с переломом голени правой ноги его доставили в больницу.
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Спасателям позвонил приятель пострадавшего парня. Подразделения МЧС выехали на улицу Княгининская, где на прилегающей к многоквартирному девятиэтажному жилому...
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