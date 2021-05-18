ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске на новостройке на ногу подростка упал бетонный блок

19.05.2021 06:31 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Спасателям позвонил приятель пострадавшего парня. Подразделения МЧС выехали на улицу Княгининская, где на прилегающей к многоквартирному девятиэтажному жилому дому территории находился мальчик, ногу которого придавила плита. С помощью гидравлического инструмента мальчишку освободили, с переломом голени правой ноги его доставили в больницу.


Читайте также:


 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасателям позвонил приятель пострадавшего парня. Подразделения МЧС выехали на улицу Княгининская, где на прилегающей к многоквартирному девятиэтажному жилому...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лисакович оштрафован на 270 долларов за то, что после финала Кубка России взял с трибун ребенка для празднования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by