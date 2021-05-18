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В Логойском районе пенсионер получил травму, несовместимую с жизнью, ремонтируя крышу
Источник материала: БT
Следователи разбираются в произошедшем. Как известно, ЧП произошло днем 17 мая на одном из садовых участков. 68-летний мужчина упал со строительных лесов высотой около 2 метров. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначили ряд экспертиз.
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Следователи разбираются в произошедшем. Как известно, ЧП произошло днем 17 мая на одном из садовых участков. 68-летний мужчина упал со строительных лесов высотой...
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