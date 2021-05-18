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Троих жителей Кричева подозревают в браконьерстве и незаконной транспортировке рыбы
Источник материала: БT
По словам инспекторов охраны животного и растительного мира, мужчины были задержаны с поличным: лодкой, сетями и уже упакованным в мешок уловом. Ущерб, который они нанесли природе, специалисты оценили в 15 тысяч рублей. При задержании один из мужчин схватил из салона авто мешок с рыбой и попытался скрыться, но был задержан.
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По словам инспекторов охраны животного и растительного мира, мужчины были задержаны с поличным: лодкой, сетями и уже упакованным в мешок уловом. Ущерб, который они...
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