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Троих жителей Кричева подозревают в браконьерстве и незаконной транспортировке рыбы

19.05.2021 06:31 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По словам инспекторов охраны животного и растительного мира, мужчины были задержаны с поличным: лодкой, сетями и уже упакованным в мешок уловом. Ущерб, который они нанесли природе, специалисты оценили в 15 тысяч рублей. При задержании один из мужчин схватил из салона авто мешок с рыбой и попытался скрыться, но был задержан.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Всех троих мужчин задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  Одному из них может грозить наказание за браконьерство. Двум другим - за незаконную транспортировку рыбы. 


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Теги: Могилев
 
 
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По словам инспекторов охраны животного и растительного мира, мужчины были задержаны с поличным: лодкой, сетями и уже упакованным в мешок уловом. Ущерб, который они...
 
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