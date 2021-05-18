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Почти 3 тысячи литров стеклоомывающей жидкости изъяли могилевские таможенники у ИП из Осиповичей

19.05.2021 06:31 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Почти 3 тысячи литров стеклоомывающей жидкости изъяли могилевские таможенники у индивидуального предпринимателя из города Осиповичи. По словам правоохранителей, у продавца отсутствовали необходимые товаросопроводительные документы. Кроме того, Могилевской областной инспекцией госстандарта установлено, что данная продукция была запрещена к ввозу и обращению на территории Беларуси.

На этикетках омывайки в составе метиловый спирт и вовсе указан не был. В итоге 570 бутылок с жидкостью изъяты. Продавцу грозит штраф в размере 8 700 рублей с конфискацией спиртосодержащей жидкости.


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Теги: Могилев
 
 
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Почти 3 тысячи литров стеклоомывающей жидкости изъяли могилевские таможенники у индивидуального предпринимателя из города Осиповичи. По словам правоохранителей,...
 
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