Почти 3 тысячи литров стеклоомывающей жидкости изъяли могилевские таможенники у ИП из Осиповичей

Источник материала: БT

Почти 3 тысячи литров стеклоомывающей жидкости изъяли могилевские таможенники у индивидуального предпринимателя из города Осиповичи. По словам правоохранителей, у продавца отсутствовали необходимые товаросопроводительные документы. Кроме того, Могилевской областной инспекцией госстандарта установлено, что данная продукция была запрещена к ввозу и обращению на территории Беларуси.



На этикетках омывайки в составе метиловый спирт и вовсе указан не был. В итоге 570 бутылок с жидкостью изъяты. Продавцу грозит штраф в размере 8 700 рублей с конфискацией спиртосодержащей жидкости.





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