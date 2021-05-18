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ДТП в Узденском районе, наезд на пешехода в Воложинском районе, пробки в Гродно из-за аварии - дорожные новости за 18 мая

19.05.2021 06:31 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Отвлекшись, протаранил трактор с бревнами - дорожная милиция выясняет обстоятельства аварии на Могилевской трассе в Узденском районе. В результате столкновения помощь понадобилась 38-летнему водителю Volkswagen, чей автомобиль и въехал в груз. С серьезными травмами мужчина был доставлен в больницу.

Госпитализацией закончилась прогулка 13-летнего школьника в столичном микрорайоне Серебрянка. Накануне вечером, переходя нерегулируемый переход, подросток попал под колеса Opel. Почему водитель не заметил мальчика, сейчас выясняет дорожная милиция. Предварительно установлено, что авария случилась, когда иномарка пыталась по встречке объехать притормозивший перед переходом троллейбус. Пострадавший был доставлен в больницу, а после оказания помощи отпущен домой. 

Наезд на пешехода случился этим утром в Воложинском районе. 69-летняя минчанка, выходя из автобуса, попала под колеса Nissan, когда решила перейти проезжую часть. На закруглении дороги водитель не заметил бабушку. В обстоятельствах ДТП разбирается дорожная милиция, пострадавшая была доставлена в больницу. 

В Гродно причины сразу двух заторов стали аварии. На улице Горького в ДТП столкнулись сразу три автомобиля, среди них и машина такси. Предположительно, несоблюдение дистанции привело к аварии на улице Советских пограничников. О пострадавших не сообщается. 

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Теги: Гродно, Могилев
 
 
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Отвлекшись, протаранил трактор с бревнами - дорожная милиция выясняет обстоятельства аварии на Могилевской трассе в Узденском районе. В результате столкновения...
 
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