Фотофакт: в Минске несколько сотен человек стояли в очереди, чтобы купить монеты от Нацбанка

Источник материала: Onliner

Сегодня утром в продаже Нацбанка появились памятные монеты «Глухарь» и «Летние виды спорта. Теннис». Как сообщил директор компании «Белнумизматика» Дмитрий Шеревера, очередь за монетами стала формироваться еще за день до начала продаж.

У здания центрального аппарата Национального банка выстроилась очередь практически в три сотни человек, желающих приобрести памятные монеты. Их стоимость зависит от металла и составляет 1 рубль за медно-никелевую и 20 рублей за серебряную монету.





— Вчера вечером в очереди за монетами находилось порядка 180 человек, сегодня было уже около 300. Люди стоят и ждут монет. Все как в Советском Союзе при выбросе дефицита, — говорит Дмитрий. Очереди бывают не всегда, но в последнее время часто.

Мужчина рассказывает: чтобы купить эти монеты, нужно было за два дня записываться в список дежурного.





— На сайте ежегодно публикуется план выпуска монет на год, но, когда они поступят в продажу, никто, кроме Нацбанка, не знает. За неделю появляется объявление о продаже в единственной точке, доступной для людей. Дежурный остается следить за порядком даже ночью, его могут сменять другие люди, — отмечает Шеревера.





Бывали случаи, когда за 3—4 дня до старта продаж появлялся дежурный с тетрадкой, который составлял список покупателей по очередности. Запись на покупку монет «Глухарь» и «Летние виды спорта. Теннис» началась за день.

В чем уникальность этих памятных монет? Зачем покупать монеты, кроме как для красоты?

— Монеты Национального банка, которые являются памятными, выходят в ограниченном количестве. У монеты «Глухарь» небольшой тираж, она красивая. Также памятные монеты — это инвестирование. В белорусском законодательстве есть такой термин, как тезаврация — люди накапливают ценности, инвестируют свои деньги, чтобы их минимум не потерять, а максимум — преумножить, — говорит Дмитрий Шеревера.