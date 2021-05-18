ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотофакт: в Минске несколько сотен человек стояли в очереди, чтобы купить монеты от Нацбанка

19.05.2021 06:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня утром в продаже Нацбанка появились памятные монеты «Глухарь» и «Летние виды спорта. Теннис». Как сообщил директор компании «Белнумизматика» Дмитрий Шеревера, очередь за монетами стала формироваться еще за день до начала продаж.

У здания центрального аппарата Национального банка выстроилась очередь практически в три сотни человек, желающих приобрести памятные монеты. Их стоимость зависит от металла и составляет 1 рубль за медно-никелевую и 20 рублей за серебряную монету.

Фотофакт: в Минске несколько сотен человек стояли в очереди, чтобы купить монеты от Нацбанка

— Вчера вечером в очереди за монетами находилось порядка 180 человек, сегодня было уже около 300. Люди стоят и ждут монет. Все как в Советском Союзе при выбросе дефицита, — говорит Дмитрий. Очереди бывают не всегда, но в последнее время часто.

Мужчина рассказывает: чтобы купить эти монеты, нужно было за два дня записываться в список дежурного.

Фотофакт: в Минске несколько сотен человек стояли в очереди, чтобы купить монеты от Нацбанка

— На сайте ежегодно публикуется план выпуска монет на год, но, когда они поступят в продажу, никто, кроме Нацбанка, не знает. За неделю появляется объявление о продаже в единственной точке, доступной для людей. Дежурный остается следить за порядком даже ночью, его могут сменять другие люди, — отмечает Шеревера.

Фотофакт: в Минске несколько сотен человек стояли в очереди, чтобы купить монеты от Нацбанка

Бывали случаи, когда за 3—4 дня до старта продаж появлялся дежурный с тетрадкой, который составлял список покупателей по очередности. Запись на покупку монет «Глухарь» и «Летние виды спорта. Теннис» началась за день.

В чем уникальность этих памятных монет? Зачем покупать монеты, кроме как для красоты?

— Монеты Национального банка, которые являются памятными, выходят в ограниченном количестве. У монеты «Глухарь» небольшой тираж, она красивая. Также памятные монеты — это инвестирование. В белорусском законодательстве есть такой термин, как тезаврация — люди накапливают ценности, инвестируют свои деньги, чтобы их минимум не потерять, а максимум — преумножить, — говорит Дмитрий Шеревера.

Детальные фильтры, топовые бренды и все новинки — смартфоны и кнопочные телефоны в Каталоге Onliner


Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 4GB/64GB (зеленое озеро)
17 отзывов
Android, экран 6.43" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 678, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
569 р.
45 предложений
Смартфон Samsung Galaxy A52 SM-A525F/DS 4GB/128GB (черный)
11 отзывов
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
863 р.
26 предложений
Смартфон Apple iPhone 11 64GB (фиолетовый)
77 отзывов
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
–8%1699 р.
41 предложение
Сравнить эти товары →
Все модели телефонов в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром в продаже Нацбанка появились памятные монеты «Глухарь» и «Летние виды спорта. Теннис». Как сообщил директор компании «Белнумизматика» Дмитрий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Атака ўладаў на Tut.by, за кветкі на месцы гібелі Тарайкоўскага — штраф 5800 рублёў. Найважнейшае за 19 траўня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by