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В Минске 18 мая задержаны не менее 28 человек, в основном сотрудники tut.by
Источник материала: АФН
Сегодня в Минске на фоне событий вокруг портала tut.by силовики задержали не менее 28 человек.
Такие данные приводит телеграм-канала волонтеров «Списки задержанных».
В числе задержанных, в основном, сотрудники tut.by,в отношении должностных лиц которого возбуждено уголовное дело за неуплату налогов в особо крупном размере.
Список задержанных по состоянию на 20:30:
1 Авдеев Андрей (TUT.BY)
Как следует из пресс-релиза Госконтроля РБ, в 2019 году ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По утверждению ДФР, «обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ». Об этом было проинформирована администрация парка.
Пресс-служба КГК сообщает, что органами финансовых расследований КГК проводятся «неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности».
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Сегодня в Минске на фоне событий вокруг портала tut.by силовики задержали не менее 28 человек.
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