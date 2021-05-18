Президент Кыргызстана переходит на дистанционный режим работы









пишет ru.oxu.az со ссылкой на 24.kg. Об этом сообщила пресс-служба главы государства,ru.oxu.az со ссылкой на 24.kg.





По ее данным, он сделал это в связи с запланированными ранее международными мероприятиями в целях соблюдения санитарных требований с учетом сохраняющейся напряженной эпидемической ситуации.





Глава государства держит на постоянном контроле все события, происходящие в стране, в том числе социально-экономического характера, отметили в пресс-службе.





Напомним, в конце мая ожидается рабочий визит Садыра Жапарова в Россию. Ранее МИД КР также сообщил, что президент планирует посетить Турцию.