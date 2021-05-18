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Президент Кыргызстана переходит на дистанционный режим работы

19.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров переходит на дистанционный режим работы в связи с предстоящими международными мероприятиями.



Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет ru.oxu.az со ссылкой на 24.kg.

По ее данным, он сделал это в связи с запланированными ранее международными мероприятиями в целях соблюдения санитарных требований с учетом сохраняющейся напряженной эпидемической ситуации.

Глава государства держит на постоянном контроле все события, происходящие в стране, в том числе социально-экономического характера, отметили в пресс-службе.

Напомним, в конце мая ожидается рабочий визит Садыра Жапарова в Россию. Ранее МИД КР также сообщил, что президент планирует посетить Турцию.
 
 
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров переходит на дистанционный режим работы в связи с предстоящими международными мероприятиями.
 
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