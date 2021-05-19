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«Евровидение-2021»: определена первая десятка финалистов

19.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Евровидение-2021»: определена первая десятка финалистов

Первая десятка финалистов международного конкурса песни «Евровидение-2021» названа в Роттердаме. 

Первый полуфинал шоу с участием 16 стран состоялся 18 мая на арене Ahoy. В финал вышли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина.

Второй полуфинал конкурса «Евровидение-2021» пройдет 20 мая, а финал – 22 мая.  

ФОТО: скриншот Eurovision Song Contest 2021 - First Semi-Final - Live Stream

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Первая десятка финалистов международного конкурса песни «Евровидение-2021» названа в Роттердаме.  Первый полуфинал шоу с участием 16 стран состоялся 18 мая на арене...
 
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