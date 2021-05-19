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«Евровидение-2021»: определена первая десятка финалистов
Источник материала: ОНТ
Первая десятка финалистов международного конкурса песни «Евровидение-2021» названа в Роттердаме.
Первый полуфинал шоу с участием 16 стран состоялся 18 мая на арене Ahoy. В финал вышли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина.
Второй полуфинал конкурса «Евровидение-2021» пройдет 20 мая, а финал – 22 мая.
ФОТО: скриншот
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Первая десятка финалистов международного конкурса песни «Евровидение-2021» названа в Роттердаме. Первый полуфинал шоу с участием 16 стран состоялся 18 мая на арене...
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