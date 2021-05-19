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Ученые нашли связь между депрессией и воспалениями в организме

19.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые нашли связь между депрессией и воспалениями в организме

Один из показателей повышения в организме уровня С-реактивного белка, который говорит о наличии воспалительных процессов, – депрессия. Об этом заявили ученые Королевского колледжа Лондона после проведения ряда исследований.

Специалисты проанализировали данные 27 тыс. человек с депрессией, а затем сравнили информацию с данными 59 тыс. человек, у которых не было психических расстройств.

Как выяснилось, у 31% страдавших от депрессии людей уровень С-реактивного белка был повышен. Об этом говорят данные, опубликованные в American Journal of Psychiatry. 

По мнению исследователей, это свидетельствует о прямой связи между депрессией и воспалительными процессами. 

ФОТО: pixabay 

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Один из показателей повышения в организме уровня С-реактивного белка, который говорит о наличии воспалительных процессов, – депрессия. Об этом заявили ученые...
 
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