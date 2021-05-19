Дерматолог рассказала, почему дезодоранты вредны в жару

Источник материала: ОНТ

Как дезодоранты способны навредить организму в жаркую погоду, рассказала врач-дерматолог Наталья Яковлева телеканалу «Звезда».

По словам медика, дезодоранты могут спровоцировать закупоривание протоков потовых желез при увеличении температуры.

Врач отметила, что отказываться от дезодорантов не нужно. Главное, индивидуально относиться к применению этого средства, чтобы не навредить организму.

ФОТО: pixabay





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