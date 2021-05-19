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Дерматолог рассказала, почему дезодоранты вредны в жару
Источник материала: ОНТ
Как дезодоранты способны навредить организму в жаркую погоду,
По словам медика, дезодоранты могут спровоцировать закупоривание протоков потовых желез при увеличении температуры.
Врач отметила, что отказываться от дезодорантов не нужно. Главное, индивидуально относиться к применению этого средства, чтобы не навредить организму.
ФОТО: pixabay
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Как дезодоранты способны навредить организму в жаркую погоду, рассказала врач-дерматолог Наталья Яковлева телеканалу «Звезда». По словам медика, дезодоранты...
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