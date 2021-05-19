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Заболевания, которые развиваются из-за пропуска завтраков
Источник материала: ОНТ
Ученые из Китая установили, что частые пропуски завтрака могут привести к ряду болезней,
По словам исследователей, у мужчин, которые не завтракали, увеличивался риск возникновения диабета на 25% по сравнению с теми, кто питается три раза в день. Также те, кто пропускает завтрак, могут набрать лишний вес, спровоцировать развитие заболеваний желчевыводящих путей. У детей, которые не едят утром, могут снизиться когнитивные способности.
Ученые утверждают, что, согласно исследованиям, люди, которые не любят есть утром, могут иметь хроническое воспаление в организме.
ФОТО: pixabay
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Ученые из Китая установили, что частые пропуски завтрака могут привести к ряду болезней, пишет портал ifeng. По словам исследователей, у мужчин, которые не...
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