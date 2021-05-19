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Поисковая система «Работа без границ» заработает в ЕАЭС с 1 июля
Источник материала: ОНТ
Проект «Работа без границ» будет введен в эксплуатацию с 1 июля. Такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии, сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина,
Поисковая система «Работа без границ» позволяет получить доступ к информации о вакансиях. Эти сведения содержатся в национальных системах в сфере трудоустройства и занятости стран ЕАЭС.
ФОТО: БЕЛТА
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Проект «Работа без границ» будет введен в эксплуатацию с 1 июля. Такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии, сообщила помощник председателя...
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