Поисковая система «Работа без границ» заработает в ЕАЭС с 1 июля

Источник материала: ОНТ

Проект «Работа без границ» будет введен в эксплуатацию с 1 июля. Такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии, сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, пишет БЕЛТА.

Поисковая система «Работа без границ» позволяет получить доступ к информации о вакансиях. Эти сведения содержатся в национальных системах в сфере трудоустройства и занятости стран ЕАЭС.

ФОТО: БЕЛТА





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