Источник материала: ОНТ

Рост товарооборота и новые совместные проекты! Министры иностранных дел Беларуси и Таджикистана обсудили двустороннее сотрудничество.





Оно в последние годы успешно развивается. В 2020-м, несмотря на пандемию, товарооборот между нашими странами вырос втрое. Планы на будущее – промышленная кооперация в различных сферах и выход с совместным продуктом на рынки третьих стран. Деловые круги постоянно находятся в тесном контакте и встречаются на разных площадках. Как итог, за четыре месяца этого года Беларусь увеличила экспорт в Таджикистан.

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