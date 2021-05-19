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Министры иностранных дел Беларуси и Таджикистана обсудили двустороннее сотрудничество

19.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Министры иностранных дел Беларуси и Таджикистана обсудили двустороннее сотрудничество

Рост товарооборота и новые совместные проекты! Министры иностранных дел Беларуси и Таджикистана обсудили двустороннее сотрудничество.


Оно в последние годы успешно развивается. В 2020-м, несмотря на пандемию, товарооборот между нашими странами вырос втрое. Планы на будущее – промышленная кооперация в различных сферах и выход с совместным продуктом на рынки третьих стран. Деловые круги постоянно находятся в тесном контакте и встречаются на разных площадках. Как итог, за четыре месяца этого года Беларусь увеличила экспорт в Таджикистан.

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Рост товарооборота и новые совместные проекты! Министры иностранных дел Беларуси и Таджикистана обсудили двустороннее сотрудничество. Оно в последние годы...
 
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