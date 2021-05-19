Международный день музеев: в Купаловском литературном рассказали, что ждет зрителей в «Ночь музеев»

Источник материала: ОНТ

Необычный День музеев отмечают сегодня во всём мире. В Беларуси их 160! Топ-3 самых посещаемых: Брестская крепость-герой, Гомельский дворцово-парковый ансамбль и Музей истории Великой Отечественной войны.





Среди важнейших культурных институций, в которых понимаешь, что значит «людзьмі звацца», – Музей Янки Купалы. Он был основан в мае 1944 года, ещё до освобождения Минска. Теперь многие равняются на первый интерактивный.

Сам гений ещё при жизни создал репутацию этому месту – «Дом открытых дверей». Сегодня бросают тени на музейные стены поэты не только купаловской поры. Скульптура – вечное искусство. «Ад прадзедаў…» – семейный вернисаж отца и сына Гумилевских.

Лев Гумилевский, народный художник Беларуси: «У кожнага народа ёсць свае вялікія людзі. У рускіх – гэта Пушкін. У украінцаў – Шаўчэнка. У беларусаў – Купала. Яго “Курган” – бессмяротны. Зараз працую над вобразам Машэкі».

Слово классику творец адресовал, не выходя из своего дома. Льву Николаевичу - 90! «Читаем» клейма - герои, отлиты из бронзы, к этому дню. Вокруг выставки-хедлайнера развёрнётся программа грядущей музейной «Ночи», названной «в рифму» времени.

Ольга Пархимович, заведующая отделом Литературного музея Янки Купалы: «"Мас-ку!" – пішам па складах і з клічнікам. “Мастацтва і Купала”. Плануем раскрыць шматгранны талент нашага паэта ў такіх відах мастацтва, як скульптура, жывапіс, тэатр, кіно, музыка. І мы запрашаем абавязкова ў гэтую “Ноч” зрабіць самую вялікую папараць-кветку, якая абавязкова прынясе шчасце ўсім беларусам. Стаць суаўтарам незвычайнага арт-аб’екта, прыняць удзел у “Падзі спаць!” з нацыянальным каларытам».

Раз в году один из самых креативных музеев страны меняет график. Откроют субботним вечером – до 5:00 воскресения. Купала (в экспозиции он как живой) впервые так поздно будет встречать гостей. Обещают – от скуки никто даже не зазевает.

В новых условиях здесь распахнули обычно закрытые «сакральные» двери. Экскурсии по фондохранилищам. Предварительная запись. Самая ценная часть коллекции – автографы Песняра. Это рукопись «Спадчыны» – материальная ценность категории «1». Раритетов с таким статусом не найдёте ни в одном литературном музее страны.

Хотя музей и обошёлся без локдаунов (в отличие от того же «тёзки» – Купаловского театра), пандемия сказалась и на посещаемости (125 тыс. в 2019 году. В 2020-м – чуть больше 34 тыс.), и на собственных доходах. Теперь культура получила цифровую прививку.

Елена Лешкович, директор Литературного музея Янки Купалы: «Канешне, музей – установа кансерватыўная. Разам з тым, мы павінны ісці не толькі ў ногу з часам, але, напэўна, на два, а то і тры крокі наперад. У гэтым годзе ў нас каля 40 віртуальных праэктаў. Больш за 50 тысяч віртуальных наведвальнікаў за 4 месяцы. Ёсць і зваротная сувязь. Ці, як кажуць мае маладыя супрацоўнікі, feedback».

#люблюКупалу – сегодня этот хештег для всех, кто хочет сходить в музей. Сделать фото в соцсети, стать ближе к истинным ценностям и почувствовать себя частью своего народа. «Дом открытых дверей» – не просто здание. Осмотр обязателен. И днём, и ночью.

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