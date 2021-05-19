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Международный день музеев: в Купаловском литературном рассказали, что ждет зрителей в «Ночь музеев»
Источник материала: ОНТ
Необычный День музеев отмечают сегодня во всём мире. В Беларуси их 160! Топ-3 самых посещаемых: Брестская крепость-герой, Гомельский дворцово-парковый ансамбль и Музей истории Великой Отечественной войны.
Среди важнейших культурных институций, в которых понимаешь, что значит «людзьмі звацца», – Музей Янки Купалы. Он был основан в мае 1944 года, ещё до освобождения Минска. Теперь многие равняются на первый интерактивный.
Сам гений ещё при жизни создал репутацию этому месту – «Дом открытых дверей». Сегодня бросают тени на музейные стены поэты не только купаловской поры. Скульптура – вечное искусство. «Ад прадзедаў…» – семейный вернисаж отца и сына Гумилевских.
Слово классику творец адресовал, не выходя из своего дома. Льву Николаевичу - 90! «Читаем» клейма - герои, отлиты из бронзы, к этому дню. Вокруг выставки-хедлайнера развёрнётся программа грядущей музейной «Ночи», названной «в рифму» времени.
Раз в году один из самых креативных музеев страны меняет график. Откроют субботним вечером – до 5:00 воскресения. Купала (в экспозиции он как живой) впервые так поздно будет встречать гостей. Обещают – от скуки никто даже не зазевает.
В новых условиях здесь распахнули обычно закрытые «сакральные» двери. Экскурсии по фондохранилищам. Предварительная запись. Самая ценная часть коллекции – автографы Песняра. Это рукопись «Спадчыны» – материальная ценность категории «1». Раритетов с таким статусом не найдёте ни в одном литературном музее страны.
Хотя музей и обошёлся без локдаунов (в отличие от того же «тёзки» – Купаловского театра), пандемия сказалась и на посещаемости (125 тыс. в 2019 году. В 2020-м – чуть больше 34 тыс.), и на собственных доходах. Теперь культура получила цифровую прививку.
#люблюКупалу – сегодня этот хештег для всех, кто хочет сходить в музей. Сделать фото в соцсети, стать ближе к истинным ценностям и почувствовать себя частью своего народа. «Дом открытых дверей» – не просто здание. Осмотр обязателен. И днём, и ночью.
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Необычный День музеев отмечают сегодня во всём мире. В Беларуси их 160! Топ-3 самых посещаемых: Брестская крепость-герой, Гомельский дворцово-парковый ансамбль и...
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