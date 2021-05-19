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«Вы радоваться должны, что государство принимает дополнительные меры». Эксперты комментируют законы о недопущении реабилитации нацизма и о противодействии экстремизму

19.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Вы радоваться должны, что государство принимает дополнительные меры». Эксперты комментируют законы о недопущении реабилитации нацизма и о противодействии экстремизму

Если говорить о национальной безопасности, невозможно не вспомнить недавно обновлённые законы о недопущении реабилитации нацизма и о противодействии экстремизму. Темы касаются каждого из нас. Ведь, что нацизм, что экстремизм – явления одной сущности – радикализма. А он направлен, в первую очередь, на разрушение страны и общества.


Правовые акты, которые призваны сохранить суверенитет государства, вызвали большой резонанс и у общественности, и в экспертном сообществе.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Сегодня очень активно включились в комментарии целый ряд ресурсов, назовем их мягко, оппонирующих власти. Совершенно четко прослеживается их обеспокоенность именно в том, что государство будет бороться с экстремизмом. Так вы радоваться должны, что государство принимает дополнительные меры для того, чтобы у нас не было этих проявлений в стране, потому что каждый нормальный человек, который думает о будущем своей семьи, страны, развитии, он всегда поддержит законодательство, которое направлено на укрепление суверенитета и национальной безопасности страны».

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси: «Даже на международной арене мы видим двойные стандарты, когда на словах страны Запада выступают против нацизма, против его реабилитации, а по факту – потворствуют и закрывают глаза на реабилитацию нацизма, на то, что происходит в странах Прибалтики и Украине, когда в конце прошлого года была принята резолюция Генассамблеи ООН о недопустимости реабилитации нацизма, то США и Украина проголосовали против этой резолюции. Поэтому безусловно этот закон создает необходимое правовое поле для противодействия попыткам реабилитации нацистов и их пособников». 

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Если говорить о национальной безопасности, невозможно не вспомнить недавно обновлённые законы о недопущении реабилитации нацизма и о противодействии...
 
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